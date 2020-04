Netflix: ¡Quédate en casa si no quieres ser spoileado! Impresionante campaña publicitaria en las calles de Hamburgo

Casi todo el territorio que abarca nuestro planeta está luchando contra una pandemia. Las autoridades piden a los ciudadanos una sola cosa: quédate en casa. Sin embargo la cantidad de personas que siguen violando esta regla es abrumadora. Dos estudiantes tailandeses, de la Miami School, en Hamburgo, Alemania, idearon una particular campaña que te obligará a no salir de tu hogar.

La campaña consiste en llenar la ciudad de posters con spoilers de las series mejor posicionadas de Netflix. Es decir que si no quieres que te cuenten el final mejor cumple la cuaretena. "La mejor manera de detener la propagación de COVID-19 es #staythefuckhome, pero algunas personas todavía piensan que está bien salir y relajarse, estropéandonos a todos (…) Así que tomamos una medida extrema: estropeamos sus programas favoritos de Netflix", advierten los estudiantes, según reseñó el portal Dazeddigital.

Seine Kongruangkit y Matithorn Prachuabmoh, artífices de la iniciativa, manifestaron para el sitio antes mencionado, que la mejor manera de detener la propagación es respetar el aislamiento, mientras las autoridades trabajan en la cura. Notaron la cantidad de personas que violan el confinamiento y decidieron crear una campaña efectiva. Que en realidad la gente sepa que si salen, se verán afectados al ver que le cuentan el final de su serie favorita.

"Jim Hopper muere", se lee en un poster en la salida del Metro de Hamburgo. La frase hace referencia al popular policía de la serie Stranger Things. "Los chicos buenos no ganan en Narcos", dice en otra valla. El texto va acompañado de la foto de Wagner Moura, actor que encaró a Pablo Escobar en la serie. Y por último cuentan el final de la serie Love Is a Blind.

Netflix flashing spoilers to keep people inside is the most millennial thing I’ve seen so far.. pic.twitter.com/AeexmhHz9f

— Aliza Ansari (@aliza__ansari) March 26, 2020