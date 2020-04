PlayStation: se confirman fechas de lanzamiento de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II ya por fin tienen fecha de lanzamiento oficial para el PlayStation 4 y aquí te diremos cuales son.

Por fin las dos grandes exclusivas de PlayStation 4 tienen una fecha de lanzamiento oficial y parece que veremos a The Last of Us Part II y a Ghost of Tsushima dentro de poco. No, en serio, ya casi salen al mercado.

La espera es corta

Después de que se filtró gran parte del juego de The Last of Us Part II, parece que a Sony no le quedó otra alternativa que anunciar la fecha de lanzamiento oficial, la cual podría llegar más pronto de lo que esperábamos. Al igual que con el esperado título llamado Ghost of Tsushima.

“Mientras nuestros equipos en Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios se acercan a sus metas y enfrentan un mundo cambiado por el COVID-19, nos encontramos en la necesidad de adaptarnos al ambiente que cambia constantemente en el presente. Entre todas las afectaciones que ha tenido nuestro estilo de trabajo, quisimos proveer una actualización a los gamers de PlayStation que están ansiosos de saber cuando nuestros próximos títulos exclusivos llegarán a PlayStation 4.”

Es lo que dijo Herman Hulst, el jefe de Worldwide Studios en el blog de PlayStation.

Así que con esto, anunciaron que ambos títulos exclusivos verán la luz este mismo año. The Last of Us Part II saldrá a la venta el 19 de Junio mientras que Ghost of Tsushima estará disponible el 17 de Julio.

Es decir que saldrán casi con un mes de diferencia para que podamos disfrutarlos sin presiones y básicamente poder comprar ambos títulos.

El mensaje de blog termina agradeciendo a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch por su gran trabajo y a los fanáticos de PlayStation por su paciencia. Esto último no sabemos si es sarcasmo o algo similar porque, como dijimos arriba, se filtró todo el juego con cinemáticas y grandes giros de historia.