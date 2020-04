¡CUIDADO CON LOS SPOILERS! The Last of Us 2 sufre enorme filtración de su trama y gameplay

Básicamente todo el juego de The Last of Us Part II fue filtrado en Youtube pero no te preocupes, esta nota no contiene spoilers.

Tha Last of US Part II se ha vuelto uno de los juegos más esperados por todos los fanáticos de PlayStation y no es para menos, pues es una secuela que se ha estado trabajando por mucho tiempo y que se anuncio ya hace muchos tiempo. Pero con la noticia de que se atrasaría el juego, los fans no pudieron más y buscaron la manera de aliviar sus ganas por el juego.

Es por eso que a alguien se le ocurrió filtrar básicamente todo el juego de The Last of Us Part II por medio de Youtube.

Filtraciones importantes

No se preocupen, no daremos spoilers en esta nota sobre la historia y sucesos importantes de The Last of Us Part Ii. Pero si es importante que sepan que deben tener cuidado al navegar por Internet, ya que básicamente todo el juego se filtro en línea.

Esto comenzó el 26 de abril, en donde por la mañana nos despertó una noticia nada alentadora para la mayoría de lo fans. Esto se vio a través de un canal de Youtube que a la fecha, ya no se puede encontrar en la plataforma de video.

Lamentablemente, y como pasa con todo lo que se sube a Internet, esto les tomó un par de horas, por lo que fue tiempo suficiente para que una gran cantidad de usuarios pudieran descargar todos los videos y los estén subiendo de nuevo a distintas redes sociales.

Es así que el gameplay e historia de la secuela del clásico de PlayStation se encuentra actualmente en redes sociales como Twitter, Facebook e incluso páginas de entretenimiento para adultos.

En respuesta a esto, PlayStation decidió (a parte de eliminar el canal de Youtube) liberar la fecha de lanzamiento oficial de The Last of Us Part II y si quieres saberla, te la dejamos a continuación.