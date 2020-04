PlayStation 4: problemas de error con la actualización 7.5 de la consola

La nueva actualización de la PlayStation 4 fue anunciada a finales de febrero y está disponible desde el pasado jueves. Muchos usuarios reportaron la falla.

A finales de febrero Sony anunció la actualización del software de la última versión de su consola: PlayStation 4. Pasó casi un mes y medio y la nueva presentación del programa estuvo disponible a través de los sitios oficiales. Los usuarios comenzaron a descargar el sistema y el mismo presentó errores que fueron reportados a través de las redes sociales.

El sitio oficial de PlayStation describió que el nuevo software tendría navegación mejorada, seguridad aumentada y acceso a nuevas características. En cambio muchos usuarios obtuvieron todo lo contrario: varios errores, que no les permitió avanzar.

Los errores son: constante reinicio de la consola, caídas en la conexión a Internet y hasta la perdida de la señal de audio y vídeo a través del cable HDMI. Quienes poseen la consola depositaron toda su ira en contra de la compañía de juegos por las redes sociales. Sin embargo el peor error fue el SU-42118-6: un mensaje que indica que no se puede leer la información que se le ingresa.

¿Se puede reparar este inconveniente de actualización?

Las actualizaciones que presentaron problemas en el pasado, se solucionaron con un reinicio. Por lo tanto, fue lo que hicieron los usuarios en esta oportunidad. El resultado no fue positivo y hasta los momentos muchos no han podido reparar el error.

Sin embargo hay una serie de tutoriales en YouTube que indican cómo mejorar el rendimiento del sistema. Esto no significa que es una solución a los problemas de actualización. Mientras muchos gamers están sin poder utilizar su consola, seguramente en la empresa trabaja para solucionar la falla. Una de las recomendaciones, es que no actualices el sistema, hasta que no salga la versión sin errores.