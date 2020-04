Houseparty tampoco se salva: usar la app expondría a hackeo de usuarios

Hace unos minutos compartimos el escándalo que le volvió a explotar a la gente de Zoom. Pero esta no sería la única plataforma de videoconferencia masiva bajo señalamientos graves. Houseparty también tiene problemas, y tal vez más graves.

El asunto es complejo. Mientras que con Zoom se trata de un aparente asunto de descuido en el desarrollo y programación del software, aquí con Houseparty se trata de acusaciones directas de hackeo.

Pero la cosa es mucho más enredada de lo que parece. Ya que en redes sociales comenzaron a surgir múltiples acusaciones de supuestos usuarios de la plataforma.

En todos se nombra directamente a Houseparty como responsable de hackeos a sus cuentas bancarias, sus correos electrónicos, sus sesiones de Spotify y otros servicios. Con gente ingresando directo desde Rusia.

BEWARE! I know I’m not the only one with this problem! A few of my friends have been hacked by @houseparty if you look at the twitter feed! They log into your Spotify from Russia. Get your bank details and can hack it. It’s very simple once you click agree to terms and conditions pic.twitter.com/kBKU7dMUyd

— ellieb (@ellielaurenb) March 30, 2020