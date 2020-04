Zoom comparte tu correo electrónico con un montón de extraños por este fallo

Sin lugar a dudas durante las últimas semanas Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones de videoconferencia más populares para intentar mantener actividades productivas y colectivas a distancia.

Por desgracia también en ese lapso se ha comprobado que la plataforma no es tan inofensiva como aparenta. Ahí está el caso de los datos privados de usuarios compartidos con Facebook, pero eso parece que era sólo el principio.

Un nuevo reportaje de los amigos de Motherboard expone otro fallo básico en el funcioamiento del software de Zoom.

En donde un apartado, denominado Company Directory (Directorio de Compañía), puede mostrar miles de cuentas de correo electrónico de perfectos desconocidos.

La base del fallo es tan obvio que cuesta trabajo dimensionar el nivel del descuido. La función de Company Directory está diseñada para mostrar una lista de colegas que trabajen en la misma empresa que el usuario.

Para hacerlo se basa en la dirección de correo electrónico de cada persona registrada. Si el e-mail tiene el mismo dominio entonces lo muestra en esa sección.

El pequeño gran problema es cuando el usuario utiliza una cuenta de Gmail, Hotmail, Yahoo o similares.

Ya que en esos casos la sección muestra el correo, nombre y foto de perfil de un varios extraños. Bajo tal perspectiva Zoom estaría compartiendo datos de miles de desconocidos de manera automática.

@zoom_us I just had a look at the free for private use version of Zoom and registered with my private email. I now got 1000 names, email addresses and even pictures of people in the company Directory. Is this intentional? #GDPR pic.twitter.com/bw5xZIGtSE

— Jeroen J.V Lebon (@JJVLebon) March 23, 2020