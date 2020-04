Disney Plus queda en ridículo al censurar digitalmente un trasero en Splash

Disney+ (Disney Plus) es tal vez la plataforma de streaming que más ha crecido gracias la pandemia global del Coronavirus Covid-19 que azota al mundo.

Esto ha hecho que más gente vea sus contenidos. Los más populares e interesantes a estas alturas ya fueron consumidos. Así que muchos usuarios han comenzado a vagar por el catálogo de películas viejas de la plataforma.

Todo para encontrar con sorpresa que en algunos casos han editado digitalmente ciertas escenas de viejos clásicos. Con la finalidad aparente de hacerlas más amigables e inofensivas para el público infantil.

Ese es justo el caso de Splash, la película de 1984 protagonizada por Tom Hanks y Daryl Hannah. En donde vemos la historia de un hombre que se enamora de una sirena en la loca década de los 80.

La cinta tiene su encanto gracias a sus fuertes dosis de nostalgia. Así que algún usuario la vio y no pudo evitar notar que en la escena climática de la pareja Disney editó digitalmente el trasero humano de la sirena para cubrirlo con algo que parece… ¿pelo?

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om

— Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020