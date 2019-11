¡Ay, caramba! Disney Plus arruina a Los Simpson para mostrarlos en pantalla ancha

Ayer fue el lanzamiento de Disney+ (Disney Plus) y aunque The Mandalorian le robó el corazón a todos en realidad hubo muchos problemas. Pero tal vez la sorpresa más desagradable nos la llevamos con Los Simpson. Luego de descubrir que sus episodios clásicos fueron masacrados.

Uno de los mayores atractivos de la plataforma de streaming del ratón Mickey es que tendría disponibles desde su primer día todos los episodios de la familia amarilla. Incluidas las primeras temporadas clásicas que son las mejores.

Sin embargo, los fans tardaron segundos en descubrir que se trataba de la nueva edición "adaptada". En donde sí, la animación tiene un filtro que pule su definición.

Pero a la par cortaron los episodios en su proporción de imagen para adaptarlo a pantallas anchas. Dejando atrás el tradicional ratio 4:3 y perdiendo con ello buena parte de los chistes:

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl

— Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019