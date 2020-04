Coronavirus: Wuhan reporta cero hospitalizados por Covid-19 por primera vez

Wuhan, la ciudad de China donde comenzó la pandemia por Coronavirus Covid-19 por primera vez reporta no tener nuevos hospitalizados.

El mundo vive cada minuto la evolución de la pandemia del Coronavirus Covid-19. Desde enero se ha vivido con intensidad esta contingencia que tuvo su epicentro inicial en Wuhan, China.

Pero ahora, por fin, se siente una nueva esperanza. Ya que las autoridades de esta ciudad donde empezó todo por primera vez han reportado (vía The New York Times) que no cuenta con pacientes hospitalizados.

11 millones de habitantes viven en la ciudad, y apenas este 8 de abril de 2020 pudieron salir del aislamiento impuesto por las autoridades. Actualmente Wuhan cuenta con sólo 19 casos de Coronavirus Covid-19, pero ningún nuevo infectado.

Una cifra insignificante para la ciudad; que acumuló un total de 46.452 pacientes contagiados. Lo que se tradujo en 3.869 muertes por esta enfermedad.

En la actualidad existe una fuerte serie de filtros en China que condicionan las actividades diarias de sus ciudadanos. Existen filtros sanitarios, estaciones de monitoreo constante de temperatura y demasiadas medidas de distanciamiento físico en espacios públicos.

Pero estos elementos parecen ser parte de la receta que ha logrado esta considerable reducción de casos. Al menos en las cifras oficiales.

Y es que eso representa otro punto de controversia. Ya que en China supuestamente hubo un total de 83.909 casos de contagio por Coronavirus Covid-19. Pero estudios recientes con rigor científico apuntan a que la cifra real habría sido del triple.