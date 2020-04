Celulares: con este sencillo método pueden burlar al sensor de huella digital

Corría el año 2013 y Apple lanzó al mercado el celular Iphone 5S. Llegó con una novedad que rompía los estándares de seguridad: sistema TouchID. Adiós a las extensas claves o pines de cuatro dígitos. No más patrones imposibles de recordar, en algunos casos. Solo con la huella digital de cualquiera de mis dedos puedo desbloquear mi celular. En su momento fue una medida de seguridad impenetrable, pero de inmediato comenzaron saltó la vulnerabilidades de seguridad biométrica.

Un estudio de Cisco Talos Intelligence Group, aseguró que la sustitución de identidad en la huella dactilar se puede lograr, muy fácilmente, en un 80%. Tanto en celulares como en otros dispositivos móviles. Además en la misma reseña afirmaron que los equipos para vulnerar este sistema de seguridad no son costosos.

La realidad es que no es un trabajo cualquiera, pero tampoco hay que ser un espía internacional para lograrlo. Con una impresora 3D y un simple molde de pegamento. El experimento reveló que para los dispositivos de Apple, Ipads, no necesitaron la recreación de una huella digital. Pues en dichos equipos y celulares existe un número de intentos de desbloqueo por este sistema que luego te lleva a un código. En el caso de un pin de cuatro dígitos es mucho más fácil para los hackers acceder y violar la seguridad de un equipo.

Wake up with a new Talos Takes episode on our site and your podcast feeds. This week, we're doing a tl;dr version of our fingerprint research https://t.co/u3wPUbwyE6

And if you want the full blog post https://t.co/N4mmMQdUNg pic.twitter.com/r1Hh4FLcB0

— Cisco Talos Intelligence Group (@TalosSecurity) April 10, 2020