Coronavirus llega a Facebook y la red social bloqueará algunas publicaciones

La crisis global con el Coronavirus sigue creciendo en todo el planeta. Y tal como sería natural de esperar su presencia se ha extendido en varios rubros. Incluyendo las redes sociales como Facebook.

Cualquiera que haya entrado a esta red social habrá notado la aparición de algunas publicaciones en grupos y entre contactos en donde ya se hablar sobre la situación mundial con esta epidemia.

Para Facebook uno de los motivos de mayor preocupación sería la información relativa al Coronavirus pero que es publicada en secciones comerciales, como su marketplace.

De manera que ahora portavoces de las compañía se han pronunciado públicamente, para anunciar que la red social bloqueara, eliminará y moderará las publicaciones de productos relacionados al Coronavirus que puedan disparar la desinformación y miedo colectivo.

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead.

— Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020