A prueba del futuro: review del Samsung Galaxy S20 Ultra [FW Labs]

Un teléfono pensado para seguir vigente con el paso de los años.

Vengo usando el nuevo Galaxy S20 Ultra de Samsung desde el día que se lanzó y podemos adelantar algo de la conclusión de este review: es el mejor teléfono con Android que existe a la fecha.

Ahora, eso no significa que no tenga algunas fallas u omisiones que recalcar, pero antes de entrar en detalle, vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz.

Procesador Exynos 990 o Snapdragon 865

Versiones con hasta 16 GB de RAM

De 128 GB a 512 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara principal de 108 megapixeles con tecnología Nona Binning o Re-Mosaic, para mayor definición (3 veces la del S10)

Cámara ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo telescópico de 48 MP que permite zoom óptico de hasta 10X y hasta 100X mezclado. Todo acompañado de un sensor ToF 3D.

Cámara frontal de 40 megapixeles

Batería de 5000 mAh

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68

Algo que hay que poner inmediatamente en el camino es que el terminal soporta 5G. Lo sé, no me sirve de nada viviendo en Chile. A algunos les podría parecer atractivo por la posibilidad de un viaje a una zona donde exista esta tecnología. En mi caso particular, dado el precio del equipo, quiero que tenga todo (maldición, se fue el puerto de audífonos para siempre), así que aunque no vaya a usar esta nueva forma de conectividad, me gusta que esté.

Diseño

Lo primero que llama la atención del equipo es su parte trasera, que en la esquina superior izquierda tiene un módulo gigantesco con las cámaras. No, no es angosto tampoco. Es algo que si no te gusta para nada, mejor aléjate y ya. Es notorio, está ahí y no se va a ir. A mí no me molesta, o quizás aprendí a quererlo y hasta encuentro que le da carácter, pero es cosa de gustos.

Algo que sí me gustó de entrada es que la marca, tal como decidió cambiar el mercado con los bordes curvos, ahora sean ellos mismos quienes están matando esta tendencia, que ha probado ser muy elegante a la vista, pero a veces muy poco práctica en el día a día.

Según ellos, corrieron muchísimos estudios para llegar a la conclusión de que la gente prefiere bordes sutilmente curvados en comparación a lo que había antes. Encontré que era un cambio refrescante y que permite consumir contenido multimedia de mucho mejor manera.

Sobre lo anterior, los de Display Mate decretaron que este era el mejor panel OLED que existía en un móvil, y no tengo cómo negarlo. La reproducción de color se acerca muchísimo a la perfección. La "o" para alojar la cámara frontal en la parte alta es más pequeña que en el Note10 y siento que la experiencia es aún más inmersiva.

Directo desde la caja, el equipo corre con una tasa de refresco de 60Hz, pero lo puedes a subir a 120Hz. Este punto ha sido revelador para mí y creo que es una innovación obligatoria para todos los gamas alta en 2020, porque hace la experiencia mil veces más exquisita y premium, gracias a la sensación de fluidez de todo lo que pasa en el celular. Notablemente, me di cuenta que a la gente "normal" no le importa o no lo nota, de frentón, mientras que los más entusiastas de la tecnología ven la diferencia. Sentí que estos "normales" están todos locos, y el sentimiento debe ser mutuo. Al menos el celular te entrega la opción. Castiga un poco la batería, sí, como un 8% al final del día en promedio. Prefiero tenerlo corriendo con todo, si no para qué compramos algo tan caro y exclusivo. A todo esto, no hay video que le haga justicia a cómo se ve con tus propios ojos.

Rendimiento

El lector de huellas pareciera ser el mismo que en el Galaxy Note10+, pero con algunas mejoras a nivel de software que lo hacen sentir más preciso y rápido. Ojalá esto llegue a los equipos más antiguos.

Con el último y más capaz procesador del mundo Android a bordo y 12 GB de RAM en la versión que estamos probando nosotros, todo corre perfecto, como nunca lo había hecho un móvil Samsung. No me entiendan mal, la gran mayoría tiene un altísimo rendimiento, pero la última versión de One UI, junto con el hardware, más la pantalla a 120Hz hacen que la experiencia se asemeje a lo que muchos envidiaban de la competencia, en materia de rapidez y fluidez al menos.

Hasta DeX conectado de manera inalámbrica corre como un notebook decente, mientras al mismo tiempo sigo utilizando mi celular como tal. De momento no existe tarea que no haya podido realizar con nota sobresaliente, y eso que probablemente no estamos en la versión final de software que los consumidores vean en marzo, cuando se lance el terminal. El futuro solo se ve más prometedor.

Lo otro es que me sorprende que usando los equipos del año pasado y ahora este, Samsung ha mejorado enormemente su frecuencia de actualizaciones, tanto de rendimiento como de seguridad. Se siente que han escuchado el clamor del público más exigente, que es el que compra este tipo de terminales y les dieron lo que querían. Sigan en ese camino y por favor no se alejen.

El rendimiento de la batería, bajo mi tipo de uso, que considero más exigente de lo normal me significa cerca de siete horas de pantalla encendida usando la pantalla en FullHD a 60Hz, mientras que en la misma resolución a 120Hz, promediaba seis horas y un poco más de cincuenta minutos. Veremos si eso cambia mucho cuando pueda usarlo en resolución WQHD+ (3200 x 1440) y con la mayor tasa de refresco, cosa que recién se puede desde ayer, pero no he visto mayor castigo, al menos no tanto como creía.

La cámara, o las cámaras

Evidentemente el foco (jaja) de este año estuvo en las cámaras y en particular en el "Space Zoom" (podrían haberle puesto Galaxy Zoom, ¿no?) de hasta 100X.

La marca se tomó enserio eso de que Huawei los últimos años los había superado en este aspecto y ahora vuelven a ser el Samsung que todos conocemos: el que tira toda la carne a la parrilla y no se guarda nada.

Ya hicimos una galería con fotos en diversos escenarios, incluidos exigentes nocturnos y zooms lejanos. Te invitamos a verla haciendo clic aquí, para que te hagas una idea de la versatilidad del nuevo sistema que ofrece Samsung.

Ahora, también podemos sacar fotos con resolución de 108 megapixeles, lo que personalmente no me es muy útil, pero no deja de ser interesante tener esta posibilidad. Además, si no lo usas frecuentemente, igual no se va todo a pérdida, porque usa ese mismo sistema para hacer Nona Binning, o Re-Mosaic, donde se subdivide un pixel en nueve partes que se tratan individualmente, cosa de entregar un resultado mucho más preciso en todo escenario.

Exploraremos a futuro más a detalle la función Toma Única, donde con un clic y un rato sosteniendo el celular apuntando a la acción, te entrega hasta catorce resultados distintos de un hecho, ya sea en forma de fotos con zoom, con gran angular, GIFS y videos.

El teléfono también es capaz de grabar en 8K a 24 cps y los resultados prometen ser impresionantes, ya que puedes extraer fotos de 32 megapixeles de estos y usarlos como fotos. Ahora, hoy en día no hay muchos lugares donde reproducir tus videos en esta calidad, pero tal como dije antes, entre tenerlo y no tenerlo, mejor que esté. Además los teléfonos son una inversión a futuro, algo que uno usa unos dos o tres años. Aquí no te quedas abajo de ninguna tecnología, al menos las que se ven el horizonte.

¿Para quién es?

Es un teléfono caro, de eso no existen dudas. Es para un público que le importa mucho su móvil, entusiastas y especialistas, que están dispuesto a desembolsar los USD $1.399 que cuesta.

Ahora, probablemente sea un equipo que podrás usar por varios años sin tener que preocuparte por quedar abajo de alguna tecnología. Siento que todo en él es, bueno, como dice su nombre, Ultra, y eso lo hace a prueba del futuro. Una inversión válida por tener el que es, hoy en día, el mejor teléfono con Android que existe, hasta que otros sean capaces de decir lo contrario con los hechos sobre la mesa.