Una opción muy "pro": review de los audífonos inalámbricos Sony WF-1000XM3 [FW Labs]

Cancelación de ruido y buena calidad.

Conozcan a los Sony WF-1000XM3, unos audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que tienen un pésimo nombre, pero que destacan en casi todo lo demás.

La gracia que tienen, su gran factor de diferenciar, es que no solo bloquean el sonido exterior gracias a sus puntas plásticas in-ear, sino que tienen un sistema de cancelación de ruido tal como en sus hermanos mayores, los over-ear.

Estos son de la misma familia, la misma saga y se nota, porque los anteriores eran los mejores que he probado (hasta ahora) y, sorpresa, estos son unos de los mejores en su factor de forma.

¿Por qué? Pasa que en muchos parecidos, que hay miles, a veces la conexión es mala o cuesta emparejarlos, aquí Sony tiene una app que facilita todo el proceso, además de entregar control sobre el perfil de sonido. La duración de la batería es muy buena, llegando un poco más allá de las 6 horas con la cancelación de ruido activa, y el case me entrega un poco más de tres cargas.

También tienen Google Assistant incorporado, que funciona excelente en Android y que su guía por voz es bastante útil, aunque si no te gusta o no quieres interrupciones, se puede apagar. Vivan las opciones.

Lo otro es que al incorporar tecnología DSEE HX, que en palabras simples significa que tu música comprimida que viene, probablemente, de una app de streaming musical, no se va a deteriorar mucho en el proceso de transmisión. En aún más simple: suenan bien, muy muy bien, sin exagerar ningún aspecto en particular y pudiendo tú ecualizar como te guste.

Ahora, no todo es bueno: la calidad de las llamadas a través de ellos no son buenas si hay mucho ruido exterior, en la oficina todo bien, pero en el transporte público, la persona al otro lado te pedirá cambiarte al teléfono. La carcasa es súper grande, y a pesar de su porte no tiene carga inalámbrica. Al menos es USB-C (gracias, de verdad) y algo que se repite en audífonos con ANC (active noise cancelling), es que si hay algo de viento (por ejemplo, al entrar a una estación de metro), el sonido de "estática" puede ser algo molesto.

Al final del día, sumando y restando es una de las mejores opciones, por lejos, en audífonos inalámbricos. De un tiempo a esta parte, y lo repito, que Sony la tiene demasiado clara en el departamento de audio; da confianza. Su precio es de 179 dólares aproximadamente y Sony los tiene a la venta en todas sus tiendas oficiales y en línea.