Super Nintendo World: brutal video muestra cómo será el parque de diversiones

Ha transcurrido un par de años desde que supimos, con absoluta incredulidad, sobre la existencia de Super Nintendo World.

Se trata de un parque temático de diversiones, desarrollado por la popular compañía de videojuegos en equipo con la gente de Universal Studios Japón.

Hace un par de meses vimos por fin una serie de fotografías filtradas que mostraban un adelanto prometedor de cómo luciría el parque.

En ese momento todo parecía un tanto rato, o ambicioso. Ya que todo parecía ser como parte de un nivel de Super Mario Bros.

Ahora, para sorpresa de todos, descubrimos que eso es exactamente lo que Nintendo está preparando para sus fans.

A través de su canal de YouTube en Japón la compañía ha liberado el primer adelanto del concepto final del parque. Y efectivamente, todo es como un mundo de la popular franquicia del plomero:

En paralelo, según reportan Bloomberg, se realizó un evento con prensa internacional. En donde confirmaron que Super Nintendo World se inaugurará antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo llamativo aquí es que Thierry Coup, director de Universal Creative, describió parque temático como un "videojuego vivo de tamaño real". Y eso es justo lo que promete el video mostrado.

Super Nintendo World will use tech + smartphone app⚡ Wearable wrist bands called the "Power Up Band" will make you feel like you're part of the game world 🎮 You can collect digital coins and compete with others #SuperNintendoWorld #MarioKart pic.twitter.com/ltloaNqCCE

— Kurumi Mori (@rumireports) January 14, 2020