Sony muestra el logo de la PlayStation 5 y provoca reacciones encontradas #CES2020

Cuando inició el Consumer Electronics Show CES 2020 honestamente nadie esperaba que Sony fuera a revelar algo importante en torno a la PlayStation 5. Pero resulta que sí hubo una sorpresa, aparte del coche, y ha provocado muchos comentarios.

Durante su keynote dentro del evento, como no queriendo la cosa, la compañía mostró en pantalla el logotipo oficial final de la PlayStation 5, y es han seguido con devoción a esta marca notarán que luce bastante familiar:

Es básicamente una actualización del logotipo de la PlayStation 4. Misma tipografía, mismo emplazamiento de elementos.

Lo que resulta relativamente raro porque la consola siempre había cambiado de imagen desde su segunda generación. Esto por obvias razones ha despertado comentario de toda clase en Twitter:

Sony has revealed the groundbreaking logo design for the PlayStation 5. #CES pic.twitter.com/1bsZu5LEkJ

— Tiger (@TigerCA123) January 7, 2020