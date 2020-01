Bomba: Samsung presentaría este smartphone de pantalla plegable ultra barato

¿Recuerdan la Conferencia Anual de Desarrolladores Samsung SDC19? Fue hace varios meses ya, pero ahí mostraron un curioso video; donde por una fracción de tiempo pudimos ver un extraño smartphone de pantalla plegable tipo almeja.

En aquel momento parecía una promesa de un diseño conceptual lejano. Pero resulta que este terminal estaría en pleno desarrollo, bajo el nombre de modelo SM-F700F.

Y no sólo eso, según los amigos de Phone Arena el terminal podría ser la gran sorpresa en febrero de 2020 cuando se presente junto a la línea Galaxy S20, o Galaxy S11 (aún no sabemos el nombre definitivo).

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #Samsung

Link: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0n

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 7, 2020