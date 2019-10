Samsung juega con nuestros sentimientos y muestra smartphone plegable vertical

2019 tal vez pase a la historia como el año en el que los smartphones de pantalla flexible plegable fueron un fiasco rotundo. Pero algunas compañías no han abandonado la idea de avanzar en ese sentido. Como la propia Samsung.

Vimos que su Galaxy Fold fue uno de los terminales más problemáticos de los últimos tiempos. Y al final, más que revolucionar la industria este dispositivo inteligente se convirtió en una delicada curiosidad tecnológica.

Sin embargo, la compañía no ha abandonado la idea de desarrollar y perfeccionar esta tecnología. Lo confirmamos ahora que aprovechó su Conferencia Anual de Desarrolladores para mostrarnos el concepto de un nuevo smartphone plegable en sentido vertical:

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019