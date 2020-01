Puras curvas: se filtra la apariencia general de la pantalla del Huawei P40 Pro

Durante los últimos días hemos sido testigos de una avalancha brutal de filtraciones con los amigos de Samsung. Pero parece que Huawei no se quiere quedar atrás y acaba de revelarse algo interesante sobre el misterioso P40 Pro.

Febrero será protagonizado por la familia Galaxy, pero el relevo del P30 se robará seguramente los reflectores para marzo. Todo debido a múltiples factores imposibles de ignorar.

El P40 Pro, igual que todos sus nuevos hermanos no contarán con los servicios integrados de Google. Por lo que dependerán en buena medida de la funcionalidad de su sistema operativo EMUI y las cualidades de sus componentes.

No hace mucho se publicaron una serie de renders, donde se mostraba el diseño general del P40 Pro. Y ahora una publicación en Twitter del leaker RODENT950 viene a confirmar indirectamente algunos detalles sobre la peculiar pantalla del terminal que estaría llena de bordes curvos y acabados distintivos.

Quad-curved overflow or whatever that is called #huaweip40pro pic.twitter.com/uG8zlHG8ao

El P40 Pro tendría una perforación en su pantalla para alojar desde ahí la cámara. Eso es algo que casi todos los terminales de su gama en esta generación tienen.

Pero lo que separaría a este modelo de los demás es la cantidad de curvas en sus bordes superiores e inferiores. Podemos expandirnos en la descripción, pero las imágenes son más contundentes:

if those are the right p40 pro size is not increasing compared to the p30 pro pic.twitter.com/5w5h8IZHcp

— Teme (特米) (@RODENT950) January 13, 2020