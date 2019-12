Huawei P40 Pro muestra render con ¡cinco cámaras traseras!

Porque nunca es demasiado cuando se trata de la potencia de la cámara de nuestro smartphone. El Huawei P40 Pro sería puros lentes detrás.

Durante las últimas semanas hemos sido víctimas de una auténtica lluvia de renders. Desde controles para la PlayStation 5, hasta smartphones de Google. Y ahora toca el turno al misterioso Huawei P40 Pro y su brutal cámara trasera.

El misterio del Huawei P40 Pro y su batería de grafeno Surgió una supuesta publicación oficial lanzada por error. Pero la historia sobre el Huawei P40 Pro sería más complicada de lo que parece.

La semana pasada hubo un asunto confuso con la publicación de una supuesta batería de grafeno para este terminal.

Pero todo quedó enterrado en el pasado tan pronto se filtró toda la (supuesta) información sobre el sensor fotográfico del P40 Pro.

Ya que no tendría una cámara de triple lente, no, ni cuádruple siquiera. No. El gama alta vendría con un sensor de cinco lentes. Cinco.

Según los colegas de 9 Tech Eleven, el Huawei P40 Pro tendrá cuatro lentes específicos para brindar distintos modos de enfoque:

Un gran angular

Un disparador de zoom óptico de 10x.

Una "lente de cine"

Un lente macro.

Todo soportado por una quinta cámara 3D Time-of-Flight (ToF), que operaría como sensor de profundidad para darle mayor volumen a los retratos.

En el render publicado, basado en toda la información filtrada. Vemos cómo el P40 Pro se basaría en un diseño rectangular enorme. En donde colocaría todos los lentes y el flash LED.

Suena excesivo y casi innecesario. Pero si resulta cierto sería muy interesante ver en acción esta cámara quíntuple.

Es hora de irse acostumbrando. Porque parece que será una nueva tendencia firme en el sector de gama alta para este 2020.