Multimillonario ofrece un viaje a la Luna a chica que quiera ser su pareja

¿Recuerdan a Yusaku Maezawa? ese loco que logró la publicación en Twitter más compartida y comentada de la historia simplemente por regalar parte de su fortuna.

Pues parece que el campeón no se cansa de repartir su dinero; y ahora tiene un nuevo y loco proyecto entre manos. Donde el magnate busca a su futura pareja y quiere llevar a esa chica en un viaje a la Luna.

Es tan extraño y ventajoso como suena. Yusaku armó un concurso, lanzando la convocatoria a través de su cuenta oficial de Twitter:

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020