Millonario ofrece su fortuna en Twitter y logra los mayores retuits de la historia

Twitter es una red social llena de bots y de locos. Pero al parecer también abundan las personas que gustarían de algunos cientos de miles de dólares gratis (¿quién no?). Sólo así se explica la historia de la publicación con la mayor cantidad de retuits de la historia.

Resulta que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa, con una fortuna estimada de USD $2.000 millones. Publicó en su cuenta oficial de Twitter la promesa de regalar 100 millones de yenes (USD $925.000); repartidos entre 100 afortunados ganadores de una lotería organizada por él en la red social.

Zozotown es una cadena de tiendas de ropa propiedad de Maezawa. Y todo, como podemos ver, era parte de una campaña promocional.

Pero todo se salió de control. Resulta que todos querían algo de esa fortuna. Y esa se ha convertido en la publicación con mayor número de retuits en la historia. Con casi cinco millones y medio de réplicas.

Con esto, el magnate japonés ha superado por mucho al tipo que quería un año gratis de Nuggets y la selfie de los Óscar en 2014.

Pero vale la pena traerlos de vuelta aquí:

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014