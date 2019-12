¿Es la pantalla doble una alternativa al celular plegable? Review del LG G8X [FW Labs]

Un concepto para hoy, pero no para el futuro.

En la IFA de Berlín, LG presentó el LG G8X, una variación de su gama alta G8s, pero que tiene la posibilidad de usar una carcasa que le entrega otra pantalla ¿Es realmente una alternativa a los plegables?

Antes de cualquier cosa, las especificaciones técnicas:

Pantalla OLED de 6.4 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 855

6 GB de RAM

128 GB de almacenamiento expandible

Cámara de 12 + 13 megapixeles, una ultra gran angular

Cámara frontal de 32 megapixeles

Lector de huellas bajo la pantalla

Batería de 4000 mAh con carga inalámbrica

Resistencia al agua con certificación IP68

Diseño

¿Se acuerdan del LG G8? Quizás no, porque para muchos pasó desapercibido. Honestamente, para lo que hemos visto en 2019, es poco inspirador.

Bordes anchos bastante anchos, un diseño muy común y una calidad de construcción que a pesar de ser firme, es muy poco arriesgada. Si hay algo que me gusta destacar en este terminal es que las cámaras no significan una protuberancia en la espalda del teléfono.

Los parlantes son dobles, pero no muy buenos, con bajo volumen y no demasiada nitidez. Misma historia en la pantalla, donde el brillo es, a mi gusto, deficiente, con un tratamiento de color que no destaca y pasa por ser simplemente "correcto".

Ahora, convengamos que la gran gracia de este equipo no es él en sí, es su carcasa con pantalla. Aquí hago una pausa para reflexionar si es bueno o malo que un accesorio sea tu principal punto de venta ¿Qué creen? a mí me causa algo de ruido. Como dijimos, por sí solo no destaca mucho.

La carcasa es de buen material, aunque por su naturaleza hace súper grueso el terminal y la experiencia de dos pantallas, donde incluso se replicó el notch, por simetría, es algo, como decirlo: "diferente". Ampliaremos en este punto.

En el día a día

En el bolsillo se siente grande y algo incómodo, es como llevar uno de los teléfonos más grandes pero con una funda todo terreno tipo "Otterbox". El uso con una sola mano es casi imposible, ya que abrir el equipo es una operación que requiere de ambas extremidades, o del uso del mentón para apoyarlo, que no es ideal.

Ahora, si es para echar solo un vistazo, la carcasa tipo folio tiene una pequeñita pantalla de muy bajo brillo en el exterior donde puedes ver la hora y algunas notificaciones, pero no al detalle, por cierto.

La experiencia de usar una aplicación usando las dos pantallas es casi inviable, y es que la interrupción por la bisagra del medio es demasiado notoria y quita muchísimo espacio.

Por otro lado, no deja de ser interesante poder ver un video en YouTube, o un capítulo de tu serie, mientras a la vez revisas algunos mails, o estás en redes sociales.

Otras implementaciones como la de un gamepad virtual no dejan de ser interesantes, pero en la práctica no aportan demasiado.

Al final del día creo que no reemplaza la experiencia que ofrece un plegable y que es algo incómodo en el día a día su uso. Ahora, si quieres echar marcha atrás lo sacas de la carcasa y ya, pero en ese momento pasa a convertirse en un teléfono de, sí, gama alta, con una batería que puede durarte un día y medio fácil, pero que no ofrece una propuesta de valor demasiado interesante, al menos a mí gusto.

Las fotos

¿Se acuerdan del LG G8s? Los resultados son prácticamente iguales. Es un buen contendor, pero hoy en día, gracias como el gran angular, que eran súper de LG, ahora todos las tienen. Aquí se pierde el teleobjetivo, pero igual nunca lo extrañé.

Por cierto, tiene un modo ASMR que hace que los micrófonos sean ultra sensibles. Estos jóvenes de hoy en día.

¿Lo recomiendo?

Siento que a un precio sugerido de CLP $799,990 y MXN $21,500 es muy caro para una experiencia que, a pesar de ser muy interesante, en la práctica no siento que prefiera por encima de un celular normal, como a la vez creo que no alcanza a replicar con éxito lo que se logra con un plegable.

Quizás el próximo año. Por ahora, solo para que los que les haga mucho sentido el concepto que se ofrece. Creo que el G8s es una mucha mejor opción: quizás no tenga la pantalla doble, pero creo que es un equipo más novedoso y a la mitad del precio.