El gigante desapercibido: Review del LG G8s thinQ [FW Labs]

Tras varios días de uso les contamos que tal la experiencia con lo nuevo de LG, que a modo de adelanto, nos sacó más de una sonrisa.

LG presentó en el primer trimestre de este año su nueva apuesta en la gama alta, con la cual pretende posicionarse nuevamente como un digno rival frente a los actuales líderes del mercado, ofreciendo opciones para luchar dignamente.

Estas son las especificaciones técnicas de este potente dispositivo coreno:

Pantalla: 6,1 pulgadas OLED FullVision

Resolución: 3.120 x 1.440 píxeles(564ppp), relación 19,5:9

Procesador: Snapdragon 855

Gráfica: Adreno 640

RAM: 6 GB

Memoria: 128 GB ampliables con tarjeta MicroSD hasta 2TB

Android 9.0 Pie

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Ble, NFC, USB-C 2.0

Batería: 3.500 mAh, Quick Charge 3.0

Cámara trasera: 16 MP Super Gran Angular (f/1.9 107°); 12 MP estándar (f/1.5 78°); 12 MP telefoto (f/1.7 80° con AF)

Cámara frontal: 8 megapixeles con gran angular (f/1.7 80° con AF + Z camera con tecnología TOF

Agregados: Reconocimiento facial, Hand ID, huella dactilar, sonido Boombox, IP68, HI-FI Quad Dac, Air Motion

Peso: 167 gramos

Dimensiones: 151,9 x 71,8 x 8,4 milímetros

Diseño

De entrada, en esta nueva versión de la familia G nos encontramos con un dispositivo bien construido que me entregó inmediatamente la sensación de tener un peso bastante bien logrado. Esto, sumado a su cuerpo pequeño, nos deja sin duda una agradable sensación al usarlo día a día.

En la parte frontal, nos encontramos con un notch bastante grande (justificado por las tecnologías que incorpora), además de unos bordes un poco más grandes de lo normal a mi parecer, pero no afectan para nada el desempeño visual que podrás tener con la pantalla.

En la parte trasera, tenemos los tres lentes de cámara dispuestos en posición horizontal que casi no sobresalen nada del cuerpo, además de un lector de huella dactilar físico puesto en una ubicación cómoda.

Algo que no me gustó en este móvil es que, el botón de encendido está demasiado arriba en el lateral derecho, siendo una decisión bastante injustificada por la compañía. La respuesta de los botones en general es bastante buena y en este G8s ThinQ los usuarios se llevarán una grata sorpresa.

¡Sorpresa! en la parte inferior del móvil, además de contar con un conector USB Tipo C, tenemos conector de audífonos, siendo con esto un de los pocos gamas alta que todavía entregan esta opción a los usuarios, y además tiene un Hi-Fi Quad Dac. Teléfono para melómanos.

Rendimiento

La pantalla del nuevo integrante de LG ofrece una excelente calidad, con un alto nivel en la reproducción de color y buen nivel de brillo, tanto alto como bajo, transformándose en una de mis favoritas. El móvil cuenta con un parlante que, aunque no es de lo mejor que hay, cumple bastante bien. La tecnología Boombox sigue siendo bastante interesante, aunque ya nos sorprendió en la versión pasada.

Otro de los puntos fuertes en este móvil es la batería, que aunque en números no sea muy prometedor, nos entrega una autonomía bastante buena, llegando al final del día siendo un usuario agresivo sin problema alguno. La carga rápida de 18W no es la más poderosa, pero en aproximadamente 1 hora con 28 minutos tendrás el teléfono con toda la carga.

En rendimiento durante el uso de aplicaciones es increíble, ya que el Snapdragon 855 puede con absolutamente todo. Punto negativo para mi es el software de LG, que aunque se note que ha existido un esfuerzo por hacerlo más limpio, todavía falta pulir ciertas cosas.

Donde LG puso gran parte de sus esfuerzos en esta versión fue en el apartado de la seguridad, ya que contamos con tres diferentes métodos de desbloqueo bastante bien logrados. El lector de huellas (físico) responde favorablemente en todas las ocasiones, aunque extrañé que viniera integrado en la pantalla. El reconocimiento facial por puntos es bastante bueno, funcionando bien en todas las situaciones (luz y oscuridad), recordándome a la experiencia que he tenido con Apple y Huawei.

El tercer método es uno bastante particular, ya que ha sido llamado Hand ID, el cual a través del reconocimiento de las venas en tu mano, te permite desbloquear el móvil sin problema alguno, aunque no es algo que sea indispensable usarlo. También podrás realizar gestos a través del método Air Motion, como abrir la cámara o cambiar una canción sólo usando tu mano, que no deja de ser llamativo pero no le veo mucha utilidad, es un truco para impresionar amigos y no mucho más, al menos a mi parecer.

Cámara y fotos

Este apartado puede ser trascendental al momento de elegir un móvil, y con este LG traemos buenas noticias. En este G8s ThinQ contamos con 3 lentes (gran angular, telefoto, estándar) los que, durante el día, nos darán buenos resultados con todos. Esto gracias al buen nivel de brillo, contraste y nitidez que los lentes logran captar durante el día.

Punto a destacar en esta cámara la versatilidad que ofrece, ya que al contar con tres tipos de foto, ayuda a facilitarte las cosas de acuerdo a la situación que te encuentres. En la noche, los resultados se mantienen similares, aunque no siendo los mejores, son dignos de una gran cámara y este G8s no decepciona para nada, aunque tampoco sobresale.

Contamos además con el modo "inteligencia artificial", donde dependiendo de la condiciones en la que te encuentres, el software adaptará los parámetros de la cámara, buscando siempre dar el mejor resultado. En el teléfono podremos grabar video a 4k a 60 fps, obteniendo como resultado una gran calidad y buena estabilización gracias a las opciones que trae por software.

Los resultados de la cámara selfie son bastante buenos en diversas situaciones, ofreciendo el modo "gran angular" como agregado bastante útil al momento de tomar una fotografía grupal.

Palabras al cierre

Este nuevo LG G8s thinQ llega al mercado chileno en un momento bastante complejo, pero no por eso no podemos dejar de recomendarlo. Es un excelente gama alta que, además de cumplir con todo, entrega un funcionamiento óptimo a un precio bastante conveniente.

Si buscas tener las opciones más recientes del mundo Android, el LG G8s ThinQ es sin duda una gran opción., ya que, aunque no sea "el mejor" en ningún apartado, es un móvil bastante equilibrado en general.

Aún no sabemos cómo será la distribución en el mercado para este dispositivo, pero lo puedes encontrar a través de Líder a un valor de CLP $399.990, un excelente precio para la versión estándar de este dispositivo. Sin embargo, su valor oficial actualmente es de CLP $699.990.