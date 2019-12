¿Viene el remake de Dino Crisis? Capcom registra el nombre junto a Darkstalkers y más

Capcom tuvo un año espectacular gracias a su remake de Resident Evil 2. Es algo que los fans pedían desde hace años y la gratitud por escucharlos se vio reflejada en las cifras de ventas de la compañía.

Así que parece que la firma estaría tal vez pensando en repetir la jugada; y traer de vuelta algunos de sus títulos más clásicos. Bajo la posibilidad, meramente especulativa, de que reciban igual su versión actualizada.

Todo esto, que es un mero rumor, viene luego de que Capcom ha registrado un montón de marcas de títulos de antaño. Dino Crisis es la que más llama la atención por el contexto con Resident Evil 2.

Pero también Darkstalkers, Power Stone, Cyberbots, Bionic Comando y otros juegos han recibido el mismo tratamiento. Lo que ha disparado las especulaciones al cielo.

Capcom files new trademarks for Darkstalkers, Power Stone, Dino Crisis, Cyberbots and many other titles though there are some glaring exclusions https://t.co/TQLwXz15ML pic.twitter.com/jlr7ON6pfq

— Event Hubs (@eventhubs) December 17, 2019