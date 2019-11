Equipo de The Mandalorian habla de lo que hará con la serie de Obi-Wan Kenobi

The Mandalorian está siendo un éxito brutal entre los fans de Star Wars. El guionista principal y directora hablan de lo que tienen planeado para la serie de Obi-Wan Kenobi.

El mundo vive una relación peculiar con la franquicia de Star Wars. Por un lado nadie luce interesado por el Episodio IX: The Rise of Skywalker pero al mismo todos están locos por The Mandalorian.

La serie exclusiva de Disney+ (Disney Plus) se perfila como un rotundo éxito que regresa la fe sobre esta saga a los fanáticos que se habían alejado con The Last Jedi y la película de Han Solo.

Debut de The Mandalorian aplastó a Stranger Things y Star Trek, según estudio Parrot Analytics presenta un estudio de demanda sobre The Mandalorian revelando que su estreno ha superado por mucho a Stranger Things.

Hay un futuro incierto en lo que respecta al cine, pero se sabe de forma oficial que la plataforma ya prepara más series centradas en este universo. Donde el spinoff de Obi-Wan Kenobi sería el próximo en salir al aire.

Hay algo de misterio en torno a cuál será la trama y tono de esta producción. Sólo se sabe que la historia se centraría en los eventos entre el Episodio III y el IV. Que será protagonizada por Ewan McGregor, y nada más.

Pero ahora, en entrevista con el New York Times, Deborah Chow, directora de algunos episodios de The Mandalorian, y Hossein Amini guionista de la serie de Obi-Wan Kenobi, hablan de lo que tienen preparado para esta nueva aventura:

Para ser sincero, hay muchas otras historias dentro ese período también, son bastantes años. Hay tanto entre [La venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza] que no se ha explorado.

La idea de poder emprender un viaje de personajes a los que le sumas la política y toda la inmensidad del imperio con todo lo que está sucediendo, es emocionante. Se siente como un período adecuado de la historia y, a veces, eso es muy difícil de contar en sólo dos horas.

A veces, con películas de dos horas, siempre hay un imperativo para que la acción y la trama se muevan particularmente rápido y pasen de una secuencia de acción a otra. Aquí hay muchos más aspectos de la narración que me parecen interesantes.

Amini y Chow coinciden en que el formato de serie resultaría más favorecedor para contar una historia mucho más robusta en torno a Obi-Wan Kenobi.

No existe aún una fecha de estreno definitiva para esta producción. Pero parece que intentará hacer bien todo lo que falló con el asunto del drama político en la trilogía de precuelas.