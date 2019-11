Star Wars: The Rise of Skywalker por fin muestra a los Caballeros de Ren

Un spot para TV del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker nos muestra una brevísima secuencia con los Caballeros de Ren.

El tiempo de la verdad se acerca. Queda menos de un mes para el estreno del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Y conforme se acerca la fecha por fin empezamos a conocer más detalles sobre la cinta. Para bien o para mal.

Sabemos que JJ Abrams tiene una labor titánica; bajo la encomienda de cerrar la trilogía de manera coherente, emotiva y digna. Todo luego del planteamiento disruptivo y no tan complaciente que hizo Rian Johnson con The Last Jedi.

Hubo toneladas de ideas y conceptos que se quedaron fuera, o que se descartaron inexplicablemente en el Episodio VIII; pero al parecer serán rescatados aquí. Este es el caso de los Caballeros de Ren; la orden bajo el mando de Kylo Ren que apareció fugazmente en The Force Awakens para jamás volver a ser vistos.

Durante meses se especuló, dando prácticamente por confirmado, que este grupo de elite volvería a aparecer en el Episodio IX. Y ahora un spot para TV acaba de confirmarlo.

El anuncio publicitario publicado en YouTube bajo el título de Fate (destino), es básicamente una variación del tráiler completo que ya todos conocemos. Sólo que aquí meten cortes mucho más breves con algunas escenas nuevas.

Entre ellas vemos una secuencia fugaz donde se muestra al grupo completo de los seis Caballeros de Ren. Están juntos en lo que parece ser un planeta desértico.

Así que la conjetura obvia es que estarían en el mismo planeta en que Rei se muestra en otras escenas.

Pero será necesario esperar al 19 de diciembre para constatar esto y el destino final de Star Wars.