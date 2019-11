El cometa Borisov pasará cerca de la Tierra el 8 de diciembre

View this post on Instagram

Dia 8 de dezembro o cometa interestelar 2l/ Borisov passará a 305 milhões de quilômetros da Terra, o mais próximo que ele estará do nosso planeta. ⠀ O cometa se originou fora do nosso Sistema Solar e está de passagem por aqui. Ele foi observado pela primeira vez no fim de agosto e desde então os cientistas conseguiram descobrir que é dominado por poeira, possui um tom avermelhado, seu núcleo possui uma largura de 1,6 quilômetros e sua cauda quase 160 mil quilômetros (14 vezes o tamanho da Terra). ⠀ Sua rotação e trajetória exatas ainda são desconhecidas. Apesar do pico de luminosidade em dezembro, o cometa permanecerá observável com telescópios profissionais até outubro de 2020. A oportunidade está sendo aproveitada por astrônomos para obter informações acerca dos materiais que formam planetas em sistemas diferentes do nosso. ⠀ #comet #borisov #WMKerkObservatory #interstellar #asteroid