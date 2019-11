Amazon autoriza segunda temporada de serie de El Señor de los Anillos sin haber estrenado la primera

Amazon Prime Video al parecer tendrá una serie tan buena de Lord of the Rings que han autorizado la segunda temporada antes de mostrar el primer episodio siquiera.

La guerra de las plataformas de streaming ha iniciado con todo tras el lanzamiento de Disney Plus. Hay bastantes servicios que pelean por quedarse con el dinero de los consumidores y entre todas ellas Amazon Prime Video cuenta con una de las cartas más envidiadas del medio: los derechos sobre la franquicia de El Señor de los Anillos (Lord of the Rings).

Desde hace meses se sabe que Prime Video está preparando esta serie que funcionaría como una suerte de secuela que narre todos los hechos previos a las aventuras vistas (o leídas) en El Hobbit y la trilogía de culto.

La serie de El Señor de los Anillos ya tiene villano sacado de Game of Thrones Amazon y el equipo de producción de la serie de El Señor de los Anillos acaba de anunciar a su villano.

Poca información ha circulado sobre el reparto y la producción. Ni siquiera hay un primer teaser tráiler para darnos idea de la calidad de la serie.

Pero ahora, de la nada, se confirma gracias a nuestros amigos de Variety que Amazon Prime Video ha autorizado ya la segunda temporada de esta serie.

Sin embargo se trata de una situación relativamente inusual. Ya que todo se encuentra técnicamente aún en fase de preproducción. El reparto completo aún no ha sido anunciado. Y al parecer ni siquiera han grabado una sola escena.

Se sabe que la serie de El Señor de los Anillos será protagonizada por Markella Kavenagh, Will Poulter y Joseph Mawle. Que algunos episodios será dirigidos por J.A. Bayona; y que todo cuenta con la bendición del Tolkien Estate and Trust, que colaborará con HarperCollins y New Line Cinema. Pero es casi todo lo que hay.

Lo cierto es que parece que en Amazon están tan seguros del éxito de esta serie que ya contemplan sus dos temporadas.