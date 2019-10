Premio Nobel de Física 2019: “No migraremos a un exoplaneta”

Con una sola frase, el recién galardonado premio Nobel de Física 2019, Michel Mayor, terminó con las especulaciones sobre el destino de los humanos cuando la Tierra ya no sea habitable. Para el físico suizo es “completamente descabellado” la posibilidad de migrar a un planeta fuera de nuestro sistema solar.

“Si hablamos de planetas extrasolares, dejemos las cosas claras: No emigraremos a ellos. Estos planetas se encuentran muy, muy lejos”, respondió sin titubear al periodista de AFP, Thomas Perroteau, en una breve entrevista realizada en España.

Explica que “incluso en el caso muy optimista de un planeta habitable no muy lejos, digamos a algunas decenas de años luz, que es como decir en el vecindario, el tiempo para llegar hasta allá es considerable. Serían cientos de millones de días con los medios actuales”.

Cree que es necesario desestimar “todas las declaraciones del tipo: ‘Un día iremos a un planeta habitable si la vida ya no es posible en la Tierra’. Es completamente descabellado”.

El ganador del Nobel de Física recomienda cambiar de enfoque y prestarle atención a nuestro planeta. “Es muy bello y todavía bastante habitable”.

