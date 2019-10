Marte “escupe” sonda de calor del InSight y la NASA busca explicaciones

Desde el 8 de octubre de 2019, la sonda de calor del robot InSight ha “golpeado” 220 veces el suelo de Marte. El instrumento, conocido como el “topo”, fue expulsado por el planeta rojo de forma inesperada y la NASA busca explicaciones para esta frustrante tarea.

“Las evaluaciones preliminares apuntan a condiciones de suelo inusuales en el planeta rojo”, dijo en un comunicado la agencia espacial. Que además tuiteó:

La frustración crece en la NASA, que ve perdido el esfuerzo de meses en cumplir una de las dos misiones del InSight. Se esperaba que el Heat Flow and Physical Properties Probe (HP3) fuera enterrado entre tres a cinco metros bajo tierra, pero ahora no ha sido posible.

Sin embargo, la agencia espacial afirma que el sismómetro del módulo de aterrizaje, conocido como el Experimento Sísmico para la Estructura Interior (SEIS), continúa recolectando datos.

Mars continues to surprise us. While digging this weekend the mole backed about halfway out of the ground. Preliminary assessment points to unexpected soil properties as the main reason. Team looking at next steps. #SaveTheMole #Teamwork pic.twitter.com/UURvU8VTwZ

