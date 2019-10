Joker deslumbra pero tiene demasiados problemas: una reseña con spoilers [FW Opinión]

ALERTA SPOILER: esta reseña no glorifica nada. Llega el momento de hablar sobre Joker y los problemas que arrastra. Así que habrá muchos detalles sobre la trama.

Joker ha sido una película extremadamente divisiva incluso desde antes de su estreno. Sus primeros avances prometían mucho y planteaban una perspectiva clara sobre cuál sería el abordaje de su historia.

Sin embargo, tan pronto fue su función de estreno mundial comenzaron los debates sobre la pertinencia de la cinta y las artimañas aplicadas en la narración de su relato.

Dulce introducción al caos: Primeras impresiones de ‘Joker’ (Sin Spoilers) El argumento de ‘Joker’ se puede resumir en una gran pregunta que nadie sabría responder: "¿Cuánta m#€[email protected]! podrías soportar sin perder los estribos?"

Si nos han seguido de cerca aquí en FayerWayer recordarán que justo previo al estreno publicamos una primera reseña muy entusiasta en donde se compartieron primeras impresiones sobre el filme.

Ahora ha llegado el momento de confrontar el otro lado de la moneda. Fuera del furor inicial y bajo una perspectiva más fría, con intenciones objetivas.

En donde intentamos respondernos si Joker es una película legendaria en realidad o sólo algo muy deslumbrante en la superficie con toneladas de problemas en el trasfondo.

Why So Serious? Las inevitables comparaciones

En 2008 la comunidad geek explotó con el estreno de The Dark Knight. Batman Begins había resucitado una franquicia que se creía muerta, pero su secuela la elevó al Olimpo. Hubo un punto en el clímax de la locura donde la cinta figuró en lo más alto del ranking de IMDb.

Y el motivo era simple: la interpretación del recién fallecido Heath Ledger era tan genial que resultaba imposible no encumbrar esta película.

Luego, pasó el tiempo, y poco a poco comenzamos a notar que sí. The Dark Knight tenía tal vez la mejor actuación de su década. Algo para la historia.

Pero en realidad, al despojarla de eso, se delataba como una película con un montón de detalles de coherencia básica en su edición y libreto. Algo bastante lejos de ser perfecto.

Joker tiene los mismos defectos que The Dark Knight, y algunos más extra

Por años resultaba imposible pensar en algún otro actor que tuviera el calibre suficiente como tomar un digno relevo de Ledger.

Fue entonces que llegó Jared Leto para reafirmarnos la sensación de que Ledger era insuperable. Hasta que apareció Joaquin Phoenix. Para demostrarnos que el milagro era posible, y que siempre se pueden repetir los mismos resbalones.

Luego de ver la cinta dos veces y dejando de lado el impacto, el mareo y el furor inicial. Para ser honestos hay una sensación inevitable de Déjà vu con Joker.

Igual que The Dark Knight, Guasón es una película con un guion compuesto por retazos, sketches, viñetas hiladas sobre el eje de su protagonista.

Pero el libreto en sí está lleno de fracturas maquilladas, que buscan disimularse, donde el personaje desciende más que nada mecánicamente por su espiral; bajo el orden que exige el ritmo de la narración y el morbo de las piezas dispuestas.

A diferencia de Taxi Driver, One Flew Over the Cuckoo's Nest, A Day of Fury, Nightcrawler y la larga lista de películas de las que el guión calca a medias toma prestados elementos elementos, en Joker no hay en sentido estricto una evolución detallada obsesiva hacia el colapso. Cada punto de transición más bien se resuelve con una carcajada y un baile.

Tras una larga trayectoria en comedias irreverentes Todd Phillips se estrenó aquí como guionista y director de una película seria.

Pero el resultado de este salto también recuerda al Christopher Nolan de The Dark Knight. Donde en ambos casos tenemos a un cineasta más ambicioso que enfocado en las exigencias narrativas de su historia.

El director de Joker por momentos se siente más interesado en poner la cámara y la iluminación de la manera más estética posible. Para lograr un encuadre llamativo y lucidor.

Dejando muchas veces (no todas) en segundo plano de prioridades lo que mejor convendría a la intención narrativa de la historia.

Pastiche, reciclaje y otra vez ese callejón

La historia de Joker tiene una vocación clara y predecible desde los primeros minutos. Se admira la sencillez y contención de su universo.

Pero tal vez su mayor lastre es la obsesión por conectar este pequeño cuento con el mundo de Batman para plantear una historia de origen.

La idea de que este Joker pudo haber tenido un parentesco sanguíneo con Bruce Wayne es lúdica; pero la ejecución y desarrollo termina sintiéndose larga, tediosa, cansada.

Y como cereza en el pastel encuentra su supuesto punto climático en una escena donde vemos nuevamente como los padres del futuro Batman son asesinados. Lo que nos lleva al problema del excesivo reciclaje en este pastiche.

A final de cuentas estamos ante una versión coja de Taxi Driver pero con skin del Joker. Con harto autoplagio a The King of Comedy y un revoltijo serio de otras películas mucho mejores y más consistentes.

Joker tiene un discurso brutal y certero en algunos puntos muy concretos de lo que relata. Particularmente por sus reflexiones sobre la mierda de la maquinaria.

En donde se muestra mordaz al retratar la fractura del sistema que aborta tanta furia y vidas destrozadas; a la par que “los buenos” ignoramos metódicamente a cualquiera que necesita ayuda.

Aunque el relato se ubique varias décadas atrás Joker refleja perfectamente el odio, la frustración y el desequilibrio mental que vivimos todos ahora. Lo que marca varios momentos de resonancia con el espectador.

Pero también se siente bien caducada, masturbatoria y perniciosa en otros puntos. Muchos de ellos delicados y fuera de tiempo para el 2019.

Dónde la única intención de lo que vemos en pantalla es regodearse en el vómito. Lleve o no a algo para la propia historia.

Encumbrando la misoginia, la violencia, el asco y la aniquilación detonada por toda la basura embarrada en la cara.

Joker no es un héroe, como tampoco lo es Charles Manson, ni John Wayne Gacy. Es una víctima del sistema que él mismo termina reventando para volverse un mito.

Pero las divagaciones entre el libreto, la dirección y sus propias reglas sobre lo que es real o no conducen todo por momentos a exactamente el punto opuesto.

Y para colmo todo se pretende sustentar bajo un supuesto velo intelectual. Basta con asomarse a Twitter y leer el hashtag de la película para constatarlo.

Existe un perfil concreto de espectadores que no sólo van a amar la película de Joker. La van a glorificar. Importe o no el trasfondo de lo que se retrata.

Los argumentos de esas múltiples fracturas sobran; y están bien documentados en las reseñas recopiladas por Metacritic, donde la cinta mantiene un puntaje de 58/100.

El trabajo de Joaquin Phoenix es legendario y eso es indiscutible

Y sin embargo todo eso queda en un absoluto segundo plano. Porque igual que con The Dark Knight, Joker cuenta con una de las mejores actuaciones de su década.

El trabajo de Joaquin Phoenix es tan bueno que deslumbra y mucho. Tanto que la cinta hasta da la apariencia de ser trascendental. Cuando más bien es un pastiche reciclado de varias películas.

Queda un espacio para la reflexión. En el fondo de Joker hay una historia interesante que revienta el techo y vuela a la estratósfera gracias a la magistral actuación de su actor principal.

Pero muy probablemente jamás habría provocado el furor y debate que ha detonado hasta ahora si no se hubiera colgado del legado del Joker y la tendencia de la industria obsesionada con los cómics.

Con otro nombre en el título de la cinta y con un universo ajeno a Batman es casi un hecho que no estarían leyendo esto.

Pero sí hay que ver más cine. Por amor propio.