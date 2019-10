Horario de Verano: Cuándo termina en México y qué se debe hacer

El horario de verano en México ya está a punto de acabar y aquí te decimos cuando es y qué es lo que deberías hacer para estar preparado.

En México ya se está comenzando a preparar para el nuevo horario, el cual ya se cambiará pronto. De hecho, el cambio de horario parecía que iba a desaparecer pero al final, decidieron no hacerlo. Y es que a pesar de lo que se cree, el cambio de horario no ayuda en nada para la el ahorro de energía eléctrica. Pero hoy no hablaremos de eso, sino que hablaremos del día en que el horario cambia en México.

Si, ya casi llega ese día

Si algo estresa a los mexicanos por encima de muchas otras cosas es el hecho de tener que cambiar de horario. Literalmente, se ha descubierto que el cambio de horario es un problema significativo en la salud de las personas.

No solamente te crea una sensación de Jet Lag, sino que hace que tengas un rendimiento menor a lo largo del día. Pero no se queda ahí, puesto que también te puede hacer padecer un trastorno afectivo estacional. Para saber más de todo eso, te dejamos esta nota.

Pero fuera de los problemas que hay con este cambio de horario, este no se puede dejar de lado. Pues ya es parte de la vida de todos los mexicanos y el cambio se encuentran pronto a ocurrir.

El horario cambiará a partir de este 27 de Octubre del 2019, por lo que deberemos atrasar el reloj una hora. Aunque no te preocupes por realmente hacer algo, la mayoría de los dispositivos ya se cambian a sí mismos el horario. Eso sí, toma tus precauciones y ve a dormir una hora antes en la noche del 26 de Octubre. Esto para que evites despertar cansado o desvelado, no queremos nada de ese efecto Jet Lag.

Ahora ya lo sabes, el horario de verano está por terminar y todo regresará a la normalidad.