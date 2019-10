Se filtra Fortnite: Capítulo 2, con nuevo mapa y más novedades

Eventualmente, por mucho que sea tu éxito, debes reinventarte en pos de no quedar en el olvido, los amigos de Epic con su Capítulo 2 de Fortnite están entendiendo eso perfectamente.

Después de que los jugadores y hasta el hub del juego fueran absorbidos por un hoyo negro, en una brillante movida de marketing que tiene pendientes hasta a gente que no juega, lo que va a suceder después es una experiencia nueva.

A los muchachos de Epic, como a todas las marcas, ya se les filtró gran parte del contenido de este Capítulo 2 en Reddit, donde se descubrió que en algunos países, la App Store de Apple mostraba el trailer.

Better look at the leaked season 11/chapter 2 image pic.twitter.com/ZASfiqRWyh

— joe (@m1xV2) October 11, 2019