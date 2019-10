Fortnite está muerto: fue absorbido por un agujero negro y bloquearon todas las partidas

Fortnite a estas alturas se ha convertido en uno de los juegos de referencia obligada para cualquiera que ame esa forma de entretenimiento.

Resulta impresionante cómo Epic Games tomó un título que estaba medio roto para embutirle la esencia de PUBG y volverlo algo legendario.

Lo cierto es que luego del momento de plagiar tomar prestadas ideas el estudio se las ha arreglado para mantener el interés absoluto de su comunidad.

El perfecto ejemplo de ello es lo que sucedió con el final de la temporada 10, en donde un agujero negro absorbió el mapa de Fortnite para matar el juego.

Lo que vemos ahí arriba es el streaming en tiempo real del juego. Cualquiera que entre a querer armar un partida se encuentra con eso.

El movimiento tiene desconcertados a todos. Es un hecho que los tomó por sorpresa. Incluso quienes estaban en el lobby se vieron chupados por el agujero:

El juego lleva muerto un par de días contando. Pero hay un montón de pistas. Desde el suceso han aparecido algunos números rodeando el agujero. Lo que ha llevado a descifrar un raro mensaje, que parece confirmar que todo estaba planeado:

Full Leaked Line : 11,146,15,62,87,14,106,2,150,69,146,15,36,2,176,8,160,65 MATCHED NUMBERS TO VISITOR AUDIO TRANSCRIPT: I WAS NOT ALONE. OTHERS ARE OUTSIDE THE LOOP THIS WAS NOT CALCULATED. THE ZERO POINT IS NOW INEVITABLE

Guess we will see if this is correct after the next one

