El primer cosmonauta en caminar en el espacio falleció a los 85 años

Alexei Leonov, el primer cosmonauta en realizar una caminata espacial en 1965 y el primero en liderar una misión conjunta entre Unión Soviética y Estados Unidos, falleció este 11 de octubre en Moscú a los 85 años.

La NASA rusa, el Roscosmos publicó un comunicado ratificando el deceso.

#OTD 11. October 2019

Soviet cosmonaut Alexei #Leonov has died aged 86. He was the first person to leave a space capsule when, on 18 March 1965.https://t.co/k0GP6k66y9https://t.co/7JAYAsAx7A pic.twitter.com/h6s77VFENr

