Ad Astra: el futuro de las colonias espaciales está en la esquina [FW Opinión]

SIN SPOILERS: Ad Astra es lo mejor que le ha pasado al cine espacial desde The Martian.

Ad Astra se ha estrenado en buena parte de las salas de cine de América Latina. La cinta durante buena parte del tiempo fue un absoluto misterio. Vimos un par de avances, leímos las sinopsis; y aún así no nos quedaba claro de qué se trataba la película.

Ahora por fin hemos visto el filme y debemos decir que se trata de una grata e inesperada sorpresa; que hace contribuciones brutales a este género de odiseas espaciales.

Brad Pitt va a Marte en el nuevo tráiler de Ad Astra, pero aún no sabemos bien de qué trata Ad Astra muestra su segundo avance, esta vez diseñado para pantallas IMAX. Luce bien, pero el punto central de la trama sigue siendo un misterio.

Y resulta curioso, pero tal vez lo que menos importa en Ad Astra es la trama general de la cinta. Por buena parte de la cinta eso pasa a segundo plano.

Para mejor concentrar su energía y estética en una serie de viñetas de un futuro impresionante, que en realidad no luce tan remoto.

Es por ello que más que reseñar Ad Astra, enumeraremos aquí una breve lista de elementos destacables; en donde la película nos ilustra de forma tangible y brillante el futuro de la industria espacial y la comunidad científica. Porque tal vez es ahí en ese terreno donde el filme brilla más.

La lista en cierta forma no tiene spoilers, porque no aluden directamente a la trama central y el conflicto a resolver por el personaje protagónico. Así que pueden leerla incluso si no han visto la cinta.

El planeta seguirá muriéndose, la industria espacial será monstruosa y la antimateria será nuestra mayor obsesión

La historia de Ad Astra sucede en el futuro. Nunca se nos dice qué año es exactamente. Pero todo luce bastante familiar y probablemente eso es lo más perturbador.

La Estación Espacial Internacional sigue ahí, pero ahora las agencias espaciales son una suerte de conglomerado. A la par que la NASA ha mutado en una entidad aún más militarizada y oscura, llamada U.S. Space Command (SpaceCom).

Vemos drones, robots industriales, una sociedad con amplias desigualdades, un planeta que desde el espacio se sigue viendo hermoso y que visto de cerca está peor que nunca.

De alguna manera se ha descifrado el secreto para realizar viajes interplanetarios en pocos meses. Y la antimateria se ha convertido en el elemento clave de una sonda enviada a Saturno; para intentar comprobar la existencia de más vida inteligente.

¡Virgin va al espacio! los vuelos comerciales espaciales serán tan terribles como los terrestres

En Ad Astra vemos que los vuelos comerciales a la Luna y a Marte son una realidad cotidiana. De hecho Virgin Galactic es de las compañías que lograron dar el salto.

El ritual para tomar el viaje es mucho más complicado y todo es extraordinariamente caro. Hasta los artículos que le compras a la sobrecargo. Justo como en un vuelo convencional.

En la Luna hay un "aeropuerto" espacial y es muy similar a los que todos conocemos ahora. Hay restaurantes de franquicia, cafeterías, locales comerciales.

Es tan parecido a lo que conocemos que resulta decepcionante. Y muy, muy, probable.

Marte es un sitio hostil para vivir

The Martian lo ilustró en una situación extrema. Pero Ad Astra no muestra un vistazo de cómo serían las colonias marcianas y la vida cotidiana ahí.

Los espacios serían necesariamente reducidos, con recursos limitados, en un entorno muy cerrado y controlado. Para volverse loco.

Así que las evaluaciones psicológicas son una necesidad constante si se viaja al espacio o se vive fuera de nuestro planeta.

Las colonias espaciales serán como el viejo oeste

En noviembre de 2015 Estados Unidos volvió ilegal la minería de asteroides. En ese momento la idea sonaba casi cómica y hasta ridícula.

Pero desde entonces fue sólo cuestión de poco tiempo para que los gobiernos de todo el mundo creasen sus proyecto de explotación minera en sitios tan cercanos como la Luna.

Europa piensa minar este astro para el año 2025 y en Ad Astra vemos cómo sería la evolución de este fenómeno. En donde las caravanas espaciales, los forajidos ladrones de caminos y la ley de matar o ser matado se reinventa en las estrellas.

Las colonias espaciales surgirán pero no serán seguras. Ya que además de las inclemencias de vivir fuera de la Tierra seguirá habiendo humanos dispuestos a matar por obtener lo que quieren.

Entonces, de la nada, nos topamos con la sorpresa de que Ad Astra es un Western Espacial. Más emparentado con The Unforgiven que con Interstellar.

Ad Astra fue una grata sorpresa. Tal vez el tiempo le dé su lugar justo en la historia.