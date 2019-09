SpaceX: Elon Musk muestra su cohete Starship y dice cómo llevará al humano a Marte

SpaceX monta un evento donde devela su megacohete Starship y nos revela cómo planea llevar a la humanidad a Marte.

SpaceX tiene la dura meta de llevar al hombre a Marte. Durante meses hemos visto acercamientos y fallos en este proyecto pero este fin de semana Elon Musk le voló la cabeza a todos mostrando su cohete Starship en todo su esplendor.

La compañía espacial hizo un evento de más de hora y media que transmitió completamente en vivo, en donde Musk mostró la nave y compartió detalles sobre cómo utilizarán su tecnología para lograr el viaje al planeta rojo.

En el marco el décimo primer aniversario del primer vuelo orbital del cohete Falcon 1, Musk dio esta conferencia en las instalaciones de SpaceX en Texas. Ahí habló de sus planes y cualidades del Starship:

Trataremos de alcanzar la órbita en menos de 6 meses. Esta nave se elevará a una altura de 65.000 pies, que son unos 20 kilómetros, y volverá a la Tierra dentro de aproximadamente 1 o 2 meses.

De lograr esta meta, según dice Musk, entonces el Starship podría realizar un vuelo tripulado de prueba el próximo año. Lo que representaría un avance bastante importante en el proyecto.

Mientras, en paralelo la cuenta de Twitter de SpaceX se ha llenado de publicaciones en donde profundizan más sobre las cualidades de la nave y los objetivos a lograr en futuros vuelos.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship will use in-space propellant transfer to enable the delivery of over 100t of useful mass to the surface of the Moon or Mars pic.twitter.com/pzCUebidZg — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Con su sistema de dos partes, el Sartship con seis motores y el Super Heavy con 35, este ensamble podrá transportar hasta a 100 tripulantes humanos y más de 100 toneladas de carga.

Desde hace años se tiene fijado el año 2022 como el plazo para realizar su primer viaje no tripulado a Marte. Y parece que están cerca de lograrlo.