Las acciones de Netflix podrían estar a punto de llegar a su peor cuatrimestre de la historia

La pronta llegada de nuevos servicios de suscripción sería la principal razón por la que las acciones de Netflix estarían cayendo.

El precio de las acciones de Netflix está cayendo en picada. Según Reuters, la compañía de la plataforma de streaming más popular del mundo tendría su peor cuatrimestre desde 2012. Todo, gracias a la llegada de nuevos competidores al mercado.

La situación es tal que las acciones de Netflix han caído un 30% desde inicios de julio. Tan solo esta semana, la caída ha sido de un 4% desde el pasado martes. Se cree que si la tendencia continúa hasta el próximo lunes, sería un punto bajo histórico para la compañía.

De estar 370 dólares aproximadamente, el precio de las acciones ha bajado hasta casi los USD 250.

Llega la competencia

El escenario es intimidante para Netflix. En los próximos meses llegarán fuertes competidores que pretenden arrebatarle un buen número de suscriptores.

Entre ellos está Apple TV+. Este será lanzado el 1 de noviembre, y su suscripción costará 4,99 dólares. Entre las producciones que tendrá están Amazing Stories, See, The Morning Show, Little Voice, Sesame Street, Little Voice, etc.

Por otro lado, está Disney+, que llegará el 12 de noviembre de este año. Este tendrá todo el catálogo de Disney, y contará con productos como Malcolm in the Middle, Marvel's Ultimate Spider-Man, The Mandalorian, The Simpsons, Kim Possible, etc. Además, tendrá películas como Iron Man 3, Toy Story, Up, WALL-E, Cars, Coco, entre otros.