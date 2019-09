MCU: los X-Men llegarían hasta la Fase 6 y pelearían contra los Avengers como en House of M

Esperen sentados.

Cuando finalizó Avengers: Endgame existía la gran duda sobre que seguiría en las siguientes fases del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Todo sucedió más o menos al mismo tiempo que la adquisición de Fox y la recuperación de muchos de sus personajes clásicos; entre ellos los X-Men.

Así que las especulaciones directas empezaron a ir sobre cómo podría llegar a suceder la integración de estos personajes en el futuro cercano. Pero la triste noticia es que parece que pasarán bastantes años antes de ver a los Mutantes en esta franquicia.

Un reporte de We Got This Covered que parte de una serie extensa de nuevas filtraciones asegura que los X-Men no aparecerían de lleno en el MCU hasta por lo menos la Fase 6.

Supuestamente, el plan de Kevin Feige y compañía consistiría en ir introduciendo muy lentamente el concepto de los Mutantes y los conflictos inherentes de su arco.

Por lo que irían metiendo algunos guiños y menciones en subtramas y escenas post-créditos de las películas que compondrían las Fase 4 y la Fase 5 del MCU.

En paralelo se iría consolidando un nuevo grupo de Avengers, compuesto ahora por Black Panther, Shang-Chi y Jane Foster como Thor.

Quienes pelearían contra Magneto y los X-Men en la Fase 6 del MCU, con una trama que estaría basada en la serie de comics de House of M.

En este evento publicado en 2005, Scarlet Witch, Wanda Maximoff, pierde el control de sus poderes, tras modificar la realidad para crear un nuevo mundo donde los mutantes son quienes dominan el planeta. Mientras los humanos están a punto de ser exterminados y son defendidos sólo por los Avengers (más o menos).

Si todo esto es cierto entonces la serie de Disney+, WandaVision, también sería un elemento clave para los cimentos de la supuesta Fase 6. Pero en cualquiera de los casos pasarán años antes de ver a los X-Men en el cine.