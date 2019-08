La NASA muestra devastadora imagen de cómo arde el Amazonas desde el espacio

Hace días que el Amazonas está ardiendo en llamas y la situación recién comenzó a exhibirse a nivel mundial, encontrando un vocero un poco extraño en el mismísimo presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien culpó del grave siniestro a ONG's revanchistas.

Ahora la NASA puso este pulmón verde del mundo en su foco y mostró imágenes desde el espacio que muestran la devastación total.

These forests have long absorbed more carbon, a greenhouse gas 🌡, than they released, storing it deep underground. Younger and drier forests don’t have enough of a protective layer of soil to keep fires from burning through the stored carbon, releasing ♨️ it into the atmosphere. pic.twitter.com/hGb5IDEfQv

— NASA Earth (@NASAEarth) August 21, 2019