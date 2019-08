Huawei Latam se refiere oficialmente a las informaciones sobre el Mate 30 y Android

Desde sus cuarteles generales de la región, Huawei Latam ha entregado información oficial sobre noticias acontecidas ayer sobre su próximo lanzamiento.

Recordemos lo que se está diciendo: De acuerdo a un reporte de Reuters, el Mate 30 y toda la familia asociada al terminal no contarían con los servicios de Google.

Esto implicaría, de acuerdo a la fuente no oficial de Reuters, que no podrían contar con Android a bordo de los celulares próximos a lanzarse.

Lee a continuación la información oficial:

Huawei no comenta sobre rumores acerca de próximos productos, o de productos que no se han anunciado. Sin embargo, podemos asegurar que seguimos comprometidos con el uso del ecosistema de Android para nuestros smartphones, a menos de que las restricciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos no lo permitan.