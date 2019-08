¿Dos agujeros negros se fusionaron?: Golpe de ondas gravitacionales lo pudo haber provocado

Un descubrimiento de dos ondas gravitacionales que se estaban casi fusionando despertó la alerta en la comunidad científica. ¿Qué podía significar esto?, acaso la formación de dos agujeros negros en uno o una falla en los sistemas de detección.

Non-scientists — this is a genuine "Uh, wait, what? We've never seen that before……." moment in gravitational wave astronomy. If you'd like to see how double-checks and confirmations and conclusions occur – pay attention, in real time. Happening now.

Robert Rutledge, físico de la Universidad McGill, especuló en Twitter con lo que podría estar sucediendo:

Sin embargo, con las horas se descartó que estas ondas gravitacionales se estuvieran formando en el mismo lugar, así lo destacó en otro tweet el científico Christopher Berry de la Universidad Northwestern, miembro de la Colaboración Científica LIGO.

In case you were suspicious of two events close in time with #S190828l and #S190828j, they sky localizations are similar, but distinct (you might expect them to overlap for a gravitationally lensed signal, but that doesn't seem to be the case) pic.twitter.com/D3lWfARBYq

— Christopher Berry (@cplberry) August 28, 2019