Muere Chris Kraft, legendario controlador de vuelo de la NASA

Anoche la NASA comunicó el triste fallecimiento de Chris Kraft.

Quien fuera el primer Director de Vuelo de la agencia espacial y uno de los artífices de la llegada del hombre a la Luna, falleció a los 95 años de edad.

Así se refirió la NASA a la partida de su pionero y encargado de legendarias misiones:

Today, we remember the life and legacy of Chris Kraft who joined our Space Task Group in 1958 as our first flight director with responsibilities that immersed him in mission procedures and challenging operational issues. More on his contributions: https://t.co/e6M01Hpcmk pic.twitter.com/2CNBGqd26Q

— NASA (@NASA) July 23, 2019