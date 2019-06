La precuela de Kingsman llevará por nombre The King's Man

Después de varios rumores tenemos que Fox ha anunciado de forma oficial que la nueva entrega de la saga Kingsman será una precuela que llevará por nombre The King's Man (vía Screencrunch).

Junto con el anuncio se reveló el logotipo de la cinta y una breve sinopsis que incluye la fecha de estreno:

Next year, we go back to where it all began. Meet The King’s Man, in theatres February 2020. pic.twitter.com/Ud05S4Z3pR

— The King's Man (@KingsmanMovie) June 19, 2019