PlayStation Network está caído y deja sin servicio a usuarios de PlayStation 4

¿Tienen problemas para ingresar a PlayStation Network? No son los únicos. Se reporta que PlayStation Network está caído en múltiples regiones del mundo y actualmente no es posible acceder a ninguno de sus servicios.

Hace un par de horas diversos jugadores comenzaron a reportar a través de redes sociales que estaban teniendo problemas al tratar de jugar en sus consolas PlayStation, y poco después de eso Sony confirmó a través de la cuenta @AskPlayStation que están al tanto de la situación y que se encuentran investigando el asunto.

We’re aware that some users are experiencing issues logging into PSN. Thank you for your patience as we investigate: https://t.co/s026QGzJZr

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) June 13, 2019