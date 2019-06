Desarrollador del algoritmo de YouTube considera que las recomendaciones de la plataforma son tóxicas

¿Cuántos de ustedes iban a ver un video en YouTube y cuando se dieron cuenta descubrieron que llevaban más de dos horas viendo videos de caídas graciosas? La plataforma está diseñada precisamente para eso gracias al avanzado algoritmo que lanza recomendaciones en base a los intereses de los usuarios.

Por supuesto estas recomendaciones no son del agrado de todo el mundo, incluso han causado problemas serios a la plataforma por sugerir videos de teorías conspirativas, noticias falsas e incluso darle material a pedófilos.

Dicho esto, tenemos que Guillaume Chaslot, un ex-colaborador de YouTube que trabajó en el comentado algoritmo, ha cuestionado las recomendaciones al considerarlas tóxicas (vía TheNextWeb).

Hablando en una conferencia DisinfoLab, Chaslot comentó que las recomendaciones de YouTube están diseñadas para volverte adicto a la plataforma.

No es intrínsecamente horrible que YouTube use inteligencia artificial para recomendarte un video, porque si la IA está bien sintonizada, puede ayudarte a obtener lo que deseas. Eso sería increíble. Pero el problema es que la IA no está diseñada para ayudarte a obtener lo que deseas, sino que está diseñada para hacerte adicto a YouTube. Las recomendaciones fueron diseñadas para hacerte perder tu tiempo.