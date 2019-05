Los terraplanistas ya hicieron su primera reunión oficial en México

Terraplanistas de todo el globo se reunieron en México en la primera junta oficial de creyentes de la tierra plana, fue todo un suceso.

Los terraplanistas por fin decidieron reunirse en México en la primera junta oficial de estas personas. Las cuales, por si no habías escuchado hablar de ellos hasta ahora, juran que la tierra es plana.

Así es, ni toda la evidencia científica ni todos los estudios realizados por años son válidos para ellos. Ya que de acuerdo con los terraplanistas, la tierra literalmente tiene un final, el cual está rodeado de capaz de hielo. Los cuales impiden que el agua y los humanos salgamos disparados al espacio. No, no me lo estoy inventando, es en serio.

Terraplanista, hermano

En la primera reunión oficial de terraplanistas en México se habló mucho sobre la tierra plana. Como es que la tierra no es redonda y demás temas relacionados con un mundo plano. Aunque seguramente todo estuvo lleno de teorías interesantes que harían un excelente video para YouTube.

De hecho, hace poco un polémico YouTuber cuyo nombre prefiero no dar a conocer más. Realizó un “documental” en el que intenta probar que la tierra es plana junto con otros creyentes de esto. El video, que es de hecho una burla contra ellos, terminó reuniendo a nuevos creyentes de la tierra plana.

Porque obviamente, si sale en YouTube, tiene que ser verdad. Lo mismo ocurrió con un documental sobre esto en Netflix, el cual también causó polémica. Ya que fue realizado por la sociedad terraplanista pero el editor no creía en esto. Por lo que, según dicen lo realizadores, Netflix conspiró contra su investigación, haciendo parecer en la edición que había descubierto por accidente que la tierra es redonda.

Por ahora, ya pueden ustedes ver la feliz reunión de este curioso grupo de personas. Seguramente se divirtieron muchísimo, míralos, hasta con saludo secreto de club y toda la cosa. Sinceramente me hace querer creer en una tierra plana, aunque eso de salirme del planeta por accidente me da algo de miedo.