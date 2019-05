Después de una serie de retrasos tenemos que Steam Link finalmente ha llegado a dispositivos iOS y tvOS, por lo que ya es posible jugar títulos de Steam en iPhone, iPad y Apple TV a través de streaming.

Hace unos meses Valve decidió descontinuar el dispositivo físico Steam Link que permitía a los usuarios hacer streaming de sus juegos desde su computadora a su televisor, dándole preferencia a la aplicación del mismo nombre que permite realizar la misma tarea en dispositivos inteligentes.

En aquel entonces Steam Link llegó a Android, pero la versión para iOS se fue retrasando debido a que Apple no permitía que la aplicación se lanzara en su tienda por diversos motivos, hasta que Valve decidió modificarla para finalmente recibir la aprobación.

The Steam Link app is now available for free for all iOS and Apple TV users!

The app allows gamers to stream their Steam library to their iPhone, iPad or Apple TV.

🎮 Get it on the App Store: https://t.co/K18EGgLP9u pic.twitter.com/tG6zIlfPYb

— Steam (@steam_games) May 16, 2019