Lucasfilm revela los libros que se anticipan al lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker

Los libros cuentan lo que ocurre después de Star Wars: The Last Jedi y preparan al público para lo que ocurrirá en el episodio IX.

Millones de fanáticos de todo el mundo están esperando a que llegue diciembre para el gran estreno de Star Wars Episode IX – The Rise of Skywalker. La tercera parte de la trilogía actual llegará para tratar de saciar las expectativas sobre cuál será el destino del universo y papel de nuestros héroes de La Resistencia en él. De hecho, desde hace un tiempo atrás ya está disponible el tráiler de la película.

Como de costumbre, las películas de Star Wars no retoman exactamente el mismo punto que dejó su antecesora. Usualmente se da una serie de hechos en el intermedio de estas que se cuenta de forma resumida en la introducción de la siguiente. Por eso es normal sentirse algo desubicado en los primeros minutos de uno de estos largometrajes.

Pero esto no quiere decir que se deje ese espacio argumental en blanco. Durante años los creadores de la franquicia han complementado la historia con libros, cómics o videojuegos que cuentan qué ocurre en estos intervalos. Así, esta vez tampoco va a ser la excepción.

El pasado 4 de mayo (Día Mundial de Star Wars) reveló finalmente su nueva serie de publicaciones. Esta se llama "Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker" y es una serie de libros y cómics conectados directamente con el episodio IX. Concretamente estos hablarán de lo que ocurre después de The Last Jedi y servirán para abrirle el camino a la nueva película.

Los libros

Sin duda el equipo responsable de Star Wars espera con ansias el éxito de las publicaciones. Esto fue lo que dijo Michael Siglain, director creativo de publicaciones de Lucasfilm:

"El programa de publicaciones Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker es nuestro programa de vinculación de películas más grande y audaz hasta el momento. Tenemos autores, artistas y editores excepcionalmente talentosos que crean contenido para los fanáticos de todas las edades (…) Si bien estos títulos incluirán algunos consejos e easter eggs para la nueva película, la mayoría de estos títulos contará con historias completamente nuevas que se desarrollarán después de los eventos de Star Wars: The Last Jedi. Nuestros libros y cómics de 'Journey to' estarán protagonizados por King Finn, Poe, Rose y; por supuesto, Leia, Chewie, los droides y la Primera Orden.

Las publicaciones están hechas en numerosos formatos aptos para diversos gustos del público. Se sabe que empezarán a estar a la venta desde la próxima semana. Sus portadas, sinopsis y otros datos fueron publicadas en Starwars.com. Estas son algunas de las portadas: