Satélites Starlink de SpaceX son visibles de día y los astrónomos están furiosos

Elon Musk y SpaceX parecían apostar por abrir un nuevo episodio en la historia de las telecomunicaciones, con la instalación de sus satélites Starlink. Diseñados para llevarle conexión de internet a todo el planeta.

Como siempre que hay un cohete Falcon 9 involucrado, había un ligero temor por potenciales explosiones. Pero al final no sucedió nada malo y todo prometía que iría muy bien. Hasta que los astrónomos echaron un vistazo a todo.

Sucede que el astrónomo aficionado y rastreador de satélites Marco Langbroek subió un video en su blog dedicado; en donde demuestra cómo encontró los 60 satélites de Starlink en hilera. Y no fue tan difícil, ya que era posible observarlos como puntos de luz en el cielo nocturno:

Resulta que los satélites Starlink de SpaceX son 100% visibles al anochecer y al amanecer. De hecho, por la noche son mucho más brillantes. Al parecer por su sistema de energía que utiliza luz solar para mantener operando el aparato.

Esto ha detonado serias críticas por parte de la comunidad internacional de astrónomos. Ya que en esta etapa sólo desplegó 60 satélites. Pero su objetivo final es poner en el espacio más de 12 mil. Lo que haría bastante complicada la labor de observar astros.

Ronald Drimmel, del Observatorio Astrofísico de Turín, en Italia, fue uno de los más molestos; y señaló en entrevista para Forbes que Starlink arruinaría el cielo para todos en el planeta. Y como esa opinión se hicieron oír varias en la red.

Exactly, potentially helping billions of economically disadvantaged people is the greater good. That said, we’ll make sure Starlink has no material effect on discoveries in astronomy. We care a great deal about science.

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2019